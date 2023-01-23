『【美品】Aer CITY PACK リュック バックパック Aer21027【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 04時 43分に出品され05月06日 04時 43分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AerのCITY PACKです。



【状態】

目立つ汚れ等なく、使用感も少ない美品のアイテムです。



【サイズ】

14lw



【素材】

ナイロン



【カラー】

ブラック



○発送 基本1.2日で簡易梱包にて、発送致します。



ご質問やご要望はお気軽にコメント頂けると嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】Aer

CITY

PACK

リュック



バックパック Aer21027