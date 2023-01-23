『【＊最終価格＊】ネストローブ☆リネン近江晒切替シャツワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 01時 41分に出品され03月22日 01時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆*:.。. 最終価格 11/24日までの出品.。.:*☆





ネストローブの色合いが素敵なワンピースです♪





カラー:ダークパープル

(写真1,4枚目が実物に近い感じ)

着丈 ：約120.5㎝



★着用回数は1,2回程度ですが、自宅保管、素人

検品になりますので、神経質な方はご遠慮願い

ます。



＊リネン特有のネップ,フシ,アタリ等は予め

ご了承下さい。

＊畳みジワ等ございます。

＊小さく折り畳んで発送させて頂きます。



お値下げはごめんなさい(*´꒳`*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ネストローブ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【＊最終価格＊】ネストローブ☆リネン近江晒切替シャツワンピース