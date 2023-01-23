『Apple iPhone SE (第2世代) 赤 128GB SIMフリー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 09時 09分に出品され03月04日 09時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 機種名: iPhone SE 第二世帯

カラー: 赤



容量: 128 GB





付属品: なし（本体のみ）

バッテリー状態:72%

修理履歴なし。機種変更したため出品

初期化済の状態で発送いたします。



【動作確認】

異常ありません。



【simフリーについて】

SIMロック解除済みです。



目立つ傷は2箇所あります（写真7、8枚目）

カメラ付近、側面に小さな傷があります（写真9、10枚目）

透明ではないケースに入れれば見えません。気になる方はご遠慮ください。

またトラブル防止のため返品等は受け付けておりません。



SIMフリーの為、キャリアを問わずSIMカードを挿入するだけで使用する事が可能です。

1〜2日以内に発送いたします。

ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···iPhone



購入したキャリア···SIMフリー



機能不良···なし



機種名···iPhone SE 第2世代 (SE2)



カラー···レッド



容量···128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 傷や汚れあり