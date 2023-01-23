『Off-White cordura logo belt bag【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 14時 00分に出品され03月19日 14時 00分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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写真3枚目にあるように買った時から、青の糸が出ています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Off-White

cordura

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