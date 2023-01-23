『BURBERRY ビジネスバッグ ブラウン 合成皮革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 16分に出品され05月04日 21時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年以上前に大手百貨店で購入した

BURBERRYのビジネスバックです。



色…濃いめのブラウン



内側にもファスナーポケットやペンを立てれる

スペースもあります。



BURBERRYのロゴがたくさん入っています。



※底と裏に引っ掻き傷有り（写真６枚目）

お取り扱いの用紙付き



一点ものとなります。



カラー···ブラウン

素材… 合成皮革



横幅 約40センチ

縦幅 約29センチ

マチ幅 約9センチ

（寸法はおおよそになります）



不織布カバーはありますが専用箱はありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BURBERRY

ビジネスバッグ

ブラウン

合成皮革