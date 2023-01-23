『コーチ/COACH ショルダーバッグ CF484 クロスボディーメンズバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 09時 39分に出品され04月09日 09時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品詳細★



～品番～CF484



～カラー～ブラック



～素材 ～PVCレザー



～サイズ～ 縦15cm×横23cm×マチ7cm

ショルダー 83.5cm〜134cm(取り外し不可・調節可能)



～仕様～ 間口：ファスナー開閉×2内部：オープンポケット×4背面：オープンポケット×1 ショルダーストラップ：取り外し不可、長さ調節可能



～付属品～ コーチ保存袋、ケアカード、紙袋など



★ご注意★



弊店の商品はアメリカファクトリー店で購入したアウトレット正規品です。新品未使用ですが、アウトレット品の性質上未使用でも細かいキズ・シワ・シミ・臭いなどがある場合もございます。 気になる方はご遠慮ください。



発送前にきちんと検品しますので、ご安心ください。



スムーズに取引できますように心がけております、どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ/COACH

ショルダーバッグ

CF484

クロスボディーメンズバッグ