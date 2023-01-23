『【】UMBRO × SINSS オーバーサイズニット Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 00分に出品され03月16日 09時 00分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪︎定価

15400円→13000円



▪︎商品名

UMBRO × SINSS / Oversized knit



▪︎商品サイズ

Lサイズ（完売品）



▪︎商品状態

2,3回着用しただけなので傷や汚れは無く、比較的綺麗な状態でございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【完売品】UMBRO

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