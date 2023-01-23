『COACH タビー ショルダーバッグ 26/キルティング ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 19分に出品され03月26日 14時 19分に終了予定です。即決価格は10,257円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、キルティングデザインとゴールドのCロゴが特徴で、エレガントな印象を与えます。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長期間使用できます。



【便利なストラップ】

チェーンショルダーは、カジュアルからフォーマルまで幅広く対応でき、スタイルに合わせて使えます。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

- 金具の色: ゴールド

- ストラップタイプ: チェーンショルダー

- ロゴ: Cロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



★沖縄は別の送料2,000円、離島などは別の送料2,000円を追加頂きます（北海道は含まない）。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

タビー

ショルダーバッグ

26/キルティング

ブラック