『W83-49 Dainichi ダイニチ 加湿器 HD-183-W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 33分に出品され03月30日 16時 33分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認済み。

2018年式、購入時期不明。

取説、なし。

外箱、なし。



加湿フィルター2個が欠品しています。



細かいスレキズや小キズ、汚れ等ありますので中古品にご理解の上ご購入お願い致します。



●汚れやキズ等、見落としのある可能性がございます。神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。



●画像にあるものが全てとなります。



●専用はしません。



●コメント無しで即購入可能。コメントやりとりの途中でも、先にご購入された方が優先となりますのでお早めに。



●初期不良があった場合、評価前でしたら返品返金対応いたします。（ジャンク品、ジャンク扱いは壊れていることが前提の為対応できません、ご理解いただけない方のご購入はご遠慮下さい)



●非常識なコメント、無理な値下げ交渉などは削除させていただきます。大幅な値下げは行いません。



●土日祝日の発送は行っておりません。



宜しくお願い致します。

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