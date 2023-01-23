『旧リアルマッコイズ N-2A【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 00時 49分に出品され04月14日 00時 49分に終了予定です。即決価格は35,880円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旧リアルマッコイズ N-2A



MONARCH MFG.CO.



古着中古になります。



■サイズ

サイズ表記：S

（詳しくは下記平置き実寸にてご確認ください）



身長は168cmで着用



■平置き実寸(単位：cm)

肩幅 ラグランのため、測定不可

身幅 約 57

着丈 約 54

袖丈 約 73 袖からフードまで



素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦くださ

い。



■コンディション

・ボディー

うっすらムラサキになってます。



・リブ

穴なし

（依頼があれば追加写真します。）





※ 圧縮しての配送になりますので

多少のシワはご了承下さい。



その他、色々出品しています。

宜しければ、ご覧下さい。



自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。



サイズ違い等による返品はご遠慮願います。



中古品のためクレーム等は受付けていません。

ご理解ある方のみのご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザリアルマッコイズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 旧リアルマッコイズ



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