『CELINE チェーンウォーレット ショルダーバッグセリーヌ 長財布【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 22時 01分に出品され04月20日 22時 01分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック&オレンジ

サイズ 幅 21cm 、高さ 13cm



2017年に銀座三越にて購入。最初の1年程度は使用しましたが，それ以降は購入した際の箱にて保管しており、

状態な良いと考えます。

使用感によるスレや色落ちなどはありませんが、

背面部分は付属チェーンによる若干の傷はあります。

※写真をご確認ください



美品ですので是非ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

チェーンウォーレット ショルダーバッグセリーヌ 長財布