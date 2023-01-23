『Panasonic 加湿空気清浄機 F-VC70XU 2022年製 M1748【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 09時 57分に出品され04月19日 09時 57分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 特に目立った傷や汚れはございません。

動作確認済です。



出品物は画像にあるもので全てです。

画像にないものは付属しないとお考えください。



清掃はホコリを軽く払う程度の簡易的なものとさせて頂きます。

画像に写っている状態のものが届くとお考えください。



商品タイトル末尾に英数字の管理番号を記載してあることがあります。

商品の型番や製造番号等とは一切関係ありませんのでご注意ください。



⭐︎値下げにつきまして⭐︎

基本的に毎日値下げしています。

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専用はお作りしておりません。



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以上の点をご了承のうえご購入ください。



管理番号：M1748 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック