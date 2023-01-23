『✅定番早い者勝ち【ネイバーフッド】チェックネルシャツ CABELLA ★Lサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 13分に出品され04月04日 11時 13分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✅ご覧いただき

有り難うございます



【ブランド】

ネイバーフッド

NEIGHBORHOOD



【サイズ】

表記：L



【寸法】

着丈：71cm

身幅：59cm

肩幅：48cm

袖丈：68cm



※誤差はご容赦ください



【カラー】

レッド 赤色

ブラック 黒色

ホワイト 白色



【素材】

コットン：100%



【コンディション】

多少の使用感がありますが

まだまだご着用いただけます。

あくまでも古着とお考えください。



【特徴】

ネイバーフッドのシャツ【CABELLA】

になります。

ヴィンテージの様な

ウォッシュ加工の施された雰囲気抜群の

キレイなブロックチェックの肉厚の

オリジナルボディに

胸ポケットとブランドネームを配置。

裾にさりげないヘッドライトをモチーフにしたネームタグを装備♪

オリジナルの猫目ボタン

そして

人気のボックスシルエット

さらに



希少なLサイズです。



デニム、チノパンとの相性も抜群です。

ブラックデニムや黒スキニーもかっこいいかと

一枚でもレイヤードスタイルでも♪



サイズが合えばメンズ、レディース問わず着用いただけます。

オーバーサイズでの着用も◎。



中古品にご理解いただき

ご購入下さいます様お願い致します。



宜しくお願いいたします。













soph ソフ

GOODENOUGH グッドイナフ

藤原ヒロシ

ユニフォームエクペリメント

wtaps ダブルタップス

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド

descendant ディセンダント

challenger チャレンジャー

フラグメントデザイン

supreme

アベイジングエイプ

長瀬智也

アメカジ

シャツ種類···ネルシャツ



袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

襟···レギュラーカラー

素材···綿(コットン)

シャツ種類···ネルシャツ





袖丈···長袖



襟···レギュラーカラー

カラー···レッド



柄···チェック



チェック柄···オンブレチェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ✅定番早い者勝ち【ネイバーフッド】チェックネルシャツ

CABELLA

★Lサイズ