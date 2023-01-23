『NEIGHBORHOOD B.B. / N-JKネイバーフッド ジャケット 刺繍【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 27分に出品され03月19日 04時 27分に終了予定です。即決価格は16,468円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内正規未使用品

M サイズ

22SS NEIGHBORHOOD B.B. / N-JK

PDT NO. 221TSNH-JKM08



COLOR : CHARCOAL/チャコール



刺繍ロゴ



未使用品ですが、自宅保管品ですのでノークレーム、ノーリターンでお願いします。







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BLUE BLUE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEIGHBORHOOD

B.B.

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N-JKネイバーフッド

ジャケット 刺繍