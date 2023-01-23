『⭐️新品未使用⭐️ SHARP 加湿空気清浄機 ホワイト KC-40TH4-W【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 16時 18分に出品され03月25日 16時 18分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・おやすみモード

就寝中などにおすすめの音を静かに抑えた自動運転。室内が乾燥しているときも静かに加湿しながら運転します。

・花粉モード

花粉、黄砂、PM2.5が気になる時期におすすめ。風量を上げて、花粉やホコリを素早く取り除きます。

◇電源：100V50－60Hz共用

◇プラズマクラスター適用床面積(目安)※1：約11畳(約18m2)

◇運転モード：

・加湿空気清浄

・空気清浄

◇適用床面積(目安)※2

・加湿空気清浄：プレハブ洋室～11畳(18m2)、木造和室～7畳(11m2)

・空気清浄：～18畳(30m2)

◇清浄時間

・加湿空気清浄：8畳を20分(「強」運転時)

・空気清浄：8畳を15分(「強」運転時)

◇タンク容量(L)：約2.5

◇外形寸法(mm)：幅399×奥行230×高さ613

◇質量(kg)：約7.5

◇電源コード長さ(m)：約1.8

◇待機時消費電力(W)：約0.3



※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です。

※2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。

ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なります。

商品番号：KC-40TH7-Wタンク容量：約2.5Ｌ

フィルター交換時期：約10年

運転モード：強、中、静音

運転音：強36dB,中32dB,静音19dB

加湿範囲：木造和室7畳/プレハブ洋室11畳

加湿方式：気化方式

加湿量：強400mL/中330mL/静音200mL

基本性能：空気清浄機能、加湿機能

自動運転：パワフル吸塵・おやすみモード・花粉モード

集じん方式：フィルター方式

集塵効果：集塵/脱臭

除菌脱臭方式：プラズマクラスターイオン方式、HEPAフィルター

消費電力：強12W/中7.5W/静音3.5W

電源：AC100V

電源コード長：1.8ｍ

風量：強2.7m3/分/中2.0m3/分/静音1.0m3/分

容量：約2.5Ｌ

単品重量・容量：約7.5kg薄型スリムデザイン 加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機

※一部、写真、説明は他サイトより引用 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ