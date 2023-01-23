『石川県産 こしひかり 玄米15キロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 05時 07分に出品され03月27日 05時 07分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 石川県産 こしひかり玄米 15キロ

種類···白米

銘柄···コシヒカリ

量···15kg

令和5年度に収穫したもので、冷蔵庫で保管されていました。家で作り、食べているこしひかり100%のお米です。

ご希望であれば、300円プラスで精米してお送りします。その場合は15kg未満となりますので、ご了承ください。

専用をお出ししますので、コメントお願いします。



玄米であれば即購入可能です。



種類···古米 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コシヒカリ