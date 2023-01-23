『石川県産 こしひかり 玄米15キロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 05時 07分に出品され03月27日 05時 07分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|コシヒカリ
【愛媛県産】新米コシヒカリ
¥ 10530
あきたこまち 新米 令和6年度産 30㎏
¥ 9750
新米 令和6年産 きぬむすめ 玄米30キロ 淡路島産 精米小分け可 30kg
¥ 10725
新米！オリジナルブレンド米20キロ77
¥ 8791
ai ai様専用 新米 20kg 大分県産 なつほのか 山香米
¥ 7714
米30kg 佐賀嬉野産
¥ 9749
新米 山形県庄内産 つや姫 玄米20kg Ｇセレクション 特別栽培米
¥ 9945
新米 令和6年産 ハナエチゼン 玄米30キロ 淡路島産 精米小分け可 30kg
¥ 10205
令和６年 新米コシヒカリ30キロ 精米可
¥ 10335
【新米】玄米 20キロ 送料無料
¥ 7745
令和6年新米 福岡県産夢つくし 特別栽培
¥ 10530
【カモミール♡様 専用】令和6年産 秋田県産あきたこまち 玄米30キロ
¥ 9750
山形県産 はえぬき
¥ 10296
令和5年産 あきたこまち 玄米30kg
¥ 10530
新米 コシヒカリ 玄米20キロ 令和6年産 栃木県産 とちぎの米
¥ 8580
訳あり 格安 山口県産 米 30kg 精米済 送料無料 無洗米
¥ 9620
令和６年 山口県産コシヒカリ 無洗米２０キロ
¥ 7410
長野県産コシヒカリ（五郎兵衛米）新米‼️無農薬‼️特A評価‼️
¥ 11700
落札価格7410円
794 入札履歴
終了
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