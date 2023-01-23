『【良品】CELINE トートバッグ ハンドバッグ バッグ エナメル チェーン【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 18時 55分に出品され03月31日 18時 55分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



～アイテム～

CELINE ロゴ エナメル トートバッグ



※大手ブランド取扱店にて購入



～ギミック～

ロゴ

ファスナー開閉

チェーン

内ポケット2

前面ポケット1



～付属品～

なし



～サイズ表記～

縦29

横35

マチ16

持ち手高さ22



※平置き実寸になります。

※着画はお断りいたします。



～素材～

PVC



～状態～

やや傷や汚れあり(やや使用感/外側ベタつき)



～カラー～

ブラック



※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



～配送～

支払い完了後、通常2.3日で発送を心掛けております。

諸事情で遅れる場合がございますのでご了承ください。



商品によっては圧縮梱包させて頂く場合がございます。



～最後に～

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。





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#EMIT



～管理番号～

-10 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】CELINE

トートバッグ

ハンドバッグ

バッグ

エナメル

チェーン