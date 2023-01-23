『seventeen ミンギュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 02時 20分に出品され05月11日 02時 20分に終了予定です。即決価格は16,866円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 seventeen ミンギュ 缶バッチ セブチ

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初期キズ等気になる方はご遠慮下さい！！



こちらは発送費用を抑えるため缶バッチはバックから外しての発送となります！！







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グループ名···SEVENTEEN



メンバー名···ミンギュ



アイテム/種類···缶バッジ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし