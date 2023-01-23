『✨現行/未使用級✨フルラ コスモ バックパックM アーチロゴ レザー 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 40分に出品され03月11日 15時 40分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨安心匿名配送✨



フォロー割ございます♪

希望価格ございましたらお気軽にコメント、記入して下さい！（大幅な値引きは希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。）



管理番号

00022-2024110218500

◆アイテム

FURLA フルラ 現行

リュック バックパック

COSMO コスモ アーチロゴ

アーチロゴ金具

メンズ レディース ユニセックス

通勤 ビジネス おでかけ 旅行

大容量 A4収納

◆サイズ

タテ約40cm

ヨコ約25.5cm

マチ約10cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





◆状態

使用感の殆どない未使用に近い商品となります

まだまだ気持ちよく使って頂けます

神経質な方のご購入はお控え下さい。

中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

（写真にて状態のご確認お願いします）

カード類はイメージのため、付属しません。



◆カラー

ブラック 黒



◆素材

レザー 本革

ナイロン



◆購入元 ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など



◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



◆出品をさせていただいている商品は、当方にて質屋等で鑑定済み正規商品となります。万が一メーカー商品ではない(非正規)と判断された場合、メーカーの真贋証明と共に着払いにて返送をお願い致します。その際は商品代金と送料などは間違いなく返金をさせていただきますので、御安心してお買物くださいませ。すり替え防止などの観点からメーカーの真贋保証などがない物等は返金は一切お受けできませんので、ご了承下さいませ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨現行/未使用級✨フルラ

コスモ

バックパックM

アーチロゴ

レザー

黒