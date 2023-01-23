『A.P.C. CUIR DE LAMB//MOTO BLOUSON【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 08時 57分に出品され03月27日 08時 57分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.P.C. CUIR DE LAMB//MOTO BLOUSON

XS、新品未使用



シープスキンレザーのモトブルゾン.

*ストレートカット.

*ファスナー開き.

*バイアスポケット2つ.

*カフスボタン留め.

*袖ぐり下にメタルアイレット.

裾にリブ.



サイズ（XS） / 身幅：46.5 / 肩幅：41 / 着丈：62.5 / 袖丈：61.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A.P.C.

CUIR



DE

LAMB//MOTO

BLOUSON