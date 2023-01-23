『NIKE ナイキ AIR FORCE 1 エアフォース1 グリーン 緑23.5【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 41分に出品され03月09日 12時 41分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Aporo

時間が経つほど価値が上がると言われるエアフォース1の限定モデルです♪在庫ラスト1点！！

Aporo

メーカー完売品で希少な商品の為、今後予告なく値上げする可能性があります。予めご了承ください。

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Aporo

新品未使用で箱・タグ付きです。

正規品購入ですので安心鑑定可能な商品です。

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Aporo

サイズ：ウィメンズモデル23.5cm

Aporo



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↓23.5cm出品一覧☆

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【注意事項】Aporo

・ご購入後のキャンセルはお受けしておりません。

・すり替え防止のため交換などはできません。

・新品未使用の正規品でも製品クオリティー上の初期キズや汚れ、箱タグの焼け凹み破れの状態は個体差があります。完璧を求める方はご遠慮ください。

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【その他、注意事項】

●梱包資材の再利用・簡易梱包にご理解下さい。

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●発送は出来るだけまとめて行っている為発送を急かされる方はご遠慮下さい。



【規約上禁止の迷惑行為】

●誤操作や間違えての購入

→上記理由での自己都合キャンセルはお受けできませんのでご納得の上でご購入お願いします。

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気持ちの良いお取引を希望しておりますのでよろしくお願い致します。(*^^*)

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No.136990 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 23.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ NIKE

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