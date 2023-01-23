『Levoit スマート空気清浄機 Core300S VeSync【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 09分に出品され03月03日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Levoit レボイト VeSync

Core 300S True HEPA

スマート空気清浄機 LAP-C301S-WJP ホワイト



1カ月ほど前に購入しましたが1週間ほど使ってそれ以降使っていません。

購入時の箱に入れて発送します。



人気モデル...Levoit

タイプ...空気清浄機



シリーズ...その他 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い