『デイバッグ OUTDOOR PRODUCTS 金銀 ポケモンセンター 25周年【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 49分に出品され03月19日 05時 49分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【内容】

ポケモンセンター限定

ポケットモンスター金・銀

発売25周年記念グッズ

金 銀 25th ホウオウ ルギア



デイバッグ OUTDOOR PRODUCTS 金銀

41×31×13:cm 373g



本体：ポリエステル

チャーム：亜鉛合金



新品未開封品





折りたたんだり

圧縮して発送する場合があります。

ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。





⭕️即購入可



⚠️売り急いでおりませんのでお値下げ交渉は受け付けておりません⚠️ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用