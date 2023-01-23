『【MACPHEE】 ムートンジャケット 金ボタン カーディガン ブラック (S)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 21時 00分に出品され03月05日 21時 00分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます（╹◡╹）♪



⭐️【ブランド名/ MACPHEE 】



⭐️【カラー/ ブラック 】



(なるべく近いお色目に撮影致しますが、多少の違いが生じる場合があります)



⭐️【サイズ/ S 】



平置き寸法は、写真の採寸表をご覧下さい♪

(素人採寸なので多少の誤差はお許しください)





⭐️フォロー割お値引き⭐️

1000円〜3999円 → 100円引き

4000円〜5999円→ 200円引き

6000円～7999円→ 300円引き

8000円～→ 400円引き



⚠️合計金額が1000円以上の場合に適用になります！



⚠️ご購入後の割引きはできかねます

ご理解の程よろしくお願い致します



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☆発送方法はなるべくコンパクトにさせて頂きます！

ご希望がこざいましたら、コメント下さいませ(^-^)



☆中古品の為、中古品、ヴィンテージにご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します



☆不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい



☆即購入OK！です







#☆ピーチの部屋☆

管理番号: a782



肩幅···37cm

身幅···49cm

袖丈···58cm

着丈···46cm



カラー···ブラック



季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マカフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【MACPHEE】 ムートンジャケット 金ボタン カーディガン ブラック (S)