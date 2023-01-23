『Blanc YM / Inside out Knit Pullover【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 58分に出品され03月17日 22時 58分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 インサイドアウトシリーズです。

シングルジャガードをインサイドアウト（裏面）で見せ、3色のワタリ糸を重なり合わせて規則正しくもどこかノイズ感を表現したプロダクト。

天竺ジャガードニットという普遍的なアイテムを見せる角度、視点を変えることにより在りそうでなかった個性的な柄に仕上げました。

エクストラファインウール、バルキーアクリルをブレンドし、ふっくらとさせた糸を使用した着心地も魅力です。

シルエットは肩をドロップ、カマにゆとりを持たせた、オーバーサイズのプルオーバータイプです。



サイズ M

着丈 ６８

身幅 ６５

肩幅 ６５

袖丈 ５１

※採寸に関しては採寸方法により若干の誤差がございますが、ご了承ください。（単位：cm)



着用した為、ニット特有の使用感があります。

あくまで中古品であることをご理解ください。





needles

supreme

south2 west8

beams

1LDK

ennoy

SEESEE

nonnative

スタイリスト私物

YAECA

COMOLI

AURALEE

Graphpaper

teatora

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yoke

stein



カラー···グレー



素材···ニット



ネック···クルーネック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Blanc

YM

/

Inside

out

Knit

Pullover