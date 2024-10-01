『新品 Anker 633 Magnetic Wireless Charger【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 12時 02分に出品され03月21日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024/10月末購入

誤って購入したため出品します。



Anker 633 Magnetic Wireless Charger (MagGo)(マグネット式 2-in-1 ワイヤレス充電ステーション)



モバイルバッテリー機能搭載 / 5000mAh / USB急速充電器付属/マグネット式/ワイヤレス出力 (7.5W) / PSE技術基準適合】iPhone 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ専用(ブラック)



◼︎未使用未開封となります

◼︎値下げや取置き(専用出品)は受け付けておりません。

◼︎即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用