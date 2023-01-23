『本物 アルマーニ 2WAYバッグ レディース クロコダイル型押し ロゴ 自立可能【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 21時 01分に出品され03月05日 21時 01分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【鑑定済み・本物・正規品・全額返金保証】



すべての商品は、全国の大手質屋・大手リユースショップの相場より大幅にお安くしており、倒産覚悟の限界価格で出品しております。



新品の段ボール箱・エアークッションなどを使いまして、全国送料無料の佐川急便(飛脚宅配便)で発送いたします。



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【商品の状態】



ランク・外側：A



角擦れ(小)、色褪せ(小)、使用感(中)



ランク・内側：SA



使用感(小)



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【商品のランク・早見表】



N：新品

S：新品同様

SA：極美品

A～AB：全体的には綺麗

BA～B：良品

BC：一般的な中古品

C～D：ダメージが多い中古品

J：ジャンク品



ダメージ：極小・小・中・大



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【商品の詳細】



管理番号：F211



エコリングでの購入日：2024年10月29日



ブランド：GIORGIO ARMANI・ジョルジオアルマーニ



ライン：-



特徴：ロゴ・マーク・シルバー金具・かっちり・自立可能・かわいい



対象性別：レディース



種類：2WAYバッグ・ハンドバッグ・セミショルダーバッグ・ワンショルダーバッグ



素材：クロコダイル型押しレザー



カラー：ピンクベージュ系



サイズ(平置き)



横幅・底部：24.7cm

横幅・最長：24.7cm

縦幅・高さ：20.3cm

マチ・奥行：12cm

ハンドル：33.5cm

ショルダー：78cm



重さ：約875g



ポケット・外側



無し



ポケット・内側



オープンポケット：4

ファスナーポケット：2



製造国：イタリア



シリアルナンバー：Y1A032 YG275 AJFD01 20146



斜め掛け：不可能



対応サイズ：B5：×、A4：×



付属品：鍵、クロシェット、ショルダーストラップ



参考価格：約25万円



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どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)



古物商許可証：第401270001499号・茨城県公安委員会



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素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

レディース

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クロコダイル型押し

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自立可能