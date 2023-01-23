『【新品未使用品】ウールシルクカシミヤ クルーネックニット グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 25分に出品され03月23日 11時 25分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内セレクトショップで購入後試着のみの新品未使用品です。



FILIPPO DE LAURENTIIS

■デザイン

・クルーネックニットプルオーバー

・当ブランドが得意とする、ウールシルクカシミヤ素材を使用

・程よい光沢感と滑らかな肌触りが持ち味

・ジャケットのインナーにも合わせやすい



■着用シーズン

秋・冬

■ブランド

＜FILIPPO DE LAURENTIIS（フィリップ デ ローレンティス）＞は、アドリア海近郊の街、ペスカーラをベースにするニットファクトリー。

得意のハイゲージニットを中心に、幅広いバリエーションが特徴です。

イタリアらしい発色と表情のある立体的な作りでありながら、コストパフォーマンスに優れているのも魅力。

・サイズ

44

着丈-61cm/肩幅-36cm/胸囲- 98cm/袖丈-62cm

素人採寸につき誤差ご容赦ください。

・素材

ウール70％ シルク20％ カシミヤ10％

・カラー

チャコールグレー

・原産国

イタリア



非常に綺麗な状態ですが、自宅保管品にて神経質な方はお控え下さい。



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クルチアーニ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用品】ウールシルクカシミヤ

クルーネックニット グレー