『グッチ GUCCI ポロシャツ インターロッキング Gストライプ XXL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 41分に出品され03月22日 19時 41分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

- GUCCI

グッチ



【アイテム】

ポロシャツ インターロッキングG ストライプ

メンズ 現行タグ



【サイズ】

- タグ表記 ： XXL

- 肩幅：50cm

- 身幅：59cm

- 着丈：72-75cm

- 袖丈：24cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください



【カラー】

ネイビー



※色味は記載がない場合主観で判断しております。撮影機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。



【素材】

コットン

ポリウレタン



【状態】

目立ったダメージなどはなく、まだまだ素敵にお使いいただけます。



【その他、注意事項】

- 細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

- あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・個物市場・ストア商品

鑑定済み商品

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・丁寧対応・迅速発送を心掛けております◎

・コメントなし即購入OKです◎

・全国送料無料◎





番号：512-314-963 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ グッチ

GUCCI

ポロシャツ

インターロッキング

Gストライプ

XXL