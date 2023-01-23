『asics アンプレアルス2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 04時 44分に出品され03月18日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 asics アンプレアルス2



asics公式オンラインストアで購入しました。



娘が試着して大丈夫そうだったので、体育館で一回数時間のみ使用しましたが、足に合わなかったのでお譲りします。



箱あり。



サイズ：25.5cm



何かありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。



シーン···バスケットボール



人気モデル/シリーズ···アンプレアルス



人気モデル/シリーズ···アンプレアルス 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(女性用) 商品の状態: 未使用に近い