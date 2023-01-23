『新品未使用 SHARP ヘルシオ ホットクック KN-HW16G-B 2024【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 09時 23分に出品され03月29日 09時 23分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年春に新品を購入しましたが、状況が変わり使用する必要がなくなったのでお譲りします。



外箱にそのまま伝票を貼って発送させていただく予定です。ご了承ください。



SHARP公式サイト

https://jp.sharp/hotcook/products/knhw24g/ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ