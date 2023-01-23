『【最終値下げ】【未使用品】WISHBONE BB30A24 CERAMIC【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 29分に出品され03月15日 10時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WISHBONEのBB30A24です。BB30Aのボトムブラケットのフレームにシマノ等の24mmのクランクを取り付けられるようにする製品です。金属のスペーサー2枚とウェーブワッシャーが付属しています。



新品で購入しましたが、使わないことになったので出品します。保管傷程度はあるかもしれませんがご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用

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