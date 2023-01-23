『【UNISEX・美品】DANTON クルーネック インナーダウン ベスト【S】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 07分に出品され03月08日 17時 07分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#美品にて希少





※着用１回短時間につき、かなり美品です。



※スタッフザック：紛失につき付属しません。





クルーネックのシンプルなインナーダウンベスト。



ジャストサイズでインナーに着用しやすいサイズ。



適度なロフト感で保温性も抜群。



高密度に打ち込んだナイロンタフタを使用。



程よいハリ感とマットな表面感に柔らかいカラーが特徴。





◆商品名

DANTON

ダントン

CREWNECK INNER DOWN VEST

クルーネック インナー ダウン ベスト

UNISEX

DT-A00026 NNF





本体価格：￥18,700-税込





◆素材

表地：NYLON 100％

裏地：NYLON 100％

詰物：DOWN 90％・FEATHER 10％

◆原産国：CHINA 中国

◆サイズ：S

◆カラー：OLIVE オリーブ





◆採寸（素人採寸・平置き・若干の誤差）

肩幅：39cm（マネキン：43cm）

裄丈：

袖丈：

着丈：59cm

身幅：52cm（脇直下）

裾幅：52cm



記載寸法は参考までにご検討下さい。





◆写真

1枚目：webより

2〜10枚目：実物





★お願い★

「目立ったキズやヨゴレ」「首回り・袖口・裾・脇下の黄ばみ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。

併せて自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

お値引き相談の際には、ご希望の金額をご提示下さると助かります。



★即購入★

大歓迎いたします。



⭐︎複数割引（衣類）⭐︎

衣類（組み合せ自由）



※複数割引は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。



サイズ...S

カラー...グリーン

12800_0.9 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【UNISEX・美品】DANTON

クルーネック

インナーダウン

ベスト【S】