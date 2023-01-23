『【VAN jacket】チェック柄ウールダッフルコート SIZEM【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 01時 27分に出品され04月22日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【VAN jacket】チェック柄ウールダッフルコート SIZEM





フード付きダッフルコート





『表記サイズ』

：［M］必ず実寸サイズをご参照ください。



『実寸サイズ』



着丈 約85cm

肩幅 約47cm

身幅 約53cm

袖丈 約60cm



【若干の誤差などはありますのでご理解ください】



『状態』

程度良好



j308 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【VAN

jacket】チェック柄ウールダッフルコート SIZEM