『VANSON バンソン エンフィールドENF レザージャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 11分に出品され03月31日 03時 11分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VANSON バンソン

レザージャケット シングルライダース 革ジャン

エンフィールドジャケット enf ENF

ブラック 黒色

サイズ36 Mサイズ相当



バンソン定番の襟付きシングルライダー「ENF」。正式名は“ENFIELD”（エンフィールド）、Bタイプと並ぶバンソンの人気モデルです。ライディングだけでなく、街着としての使用に重点を置いたブールバードというラインです。



首元が襟になっており、同じシングルライダーのBと比べるとカジュアルな印象。そして最大の魅力はバンソンの象徴とも言えるコンペティションウエイトレザー。独特の光沢を放つクローム仕上げのトップグレインカウハイドは、新品時固いと感じる方もいらっしゃると思いますが、着込む程に体に馴染み、自分だけのエイジングを楽しむ事が出来ます。



ポケットはハンドポケットが二つ、左胸には角度の付いたジップポケットが一つ、内ポケットが両サイドに一つずつ付きます。カフスジップとウエストのベルトアジャスターはフィット感を高める仕様。裏地はライニングで、Bの様な着脱式ライニングは付属しません。レーサー用途ではないものの、このモデルもバンソンならではの体にフィットするシルエットは健在。より幅広いシーンでご利用頂ける、汎用性の高いモデルとなっています。



中古ですが特に目立つ汚れ等ない状態になります。



アウター形···シングルライダース



カラー···ブラック



素材···本革



肩幅...43cm

身幅...52cm

袖丈...65cm

着丈...62cm



レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バンソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VANSON

バンソン



エンフィールドENF

レザージャケット