『小紋 可愛い 花模様 裄68 着物 正絹 単衣 広衿 RK-2592【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 14時 37分に出品され04月25日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます⟡.·*.



☆商品説明☆



小紋 可愛い 花模様 裄68 着物 正絹 単衣 広衿 RK-2592



☆状態☆



背縫い付近に薄い汚れがあります。

(画像16枚目)



☆サイズ☆



身丈は肩からの計測です。



裄 68㎝

身丈 159.5㎝

袖丈 55.5㎝

前幅 23㎝

後幅 30㎝



裄出し 3㎝縫い込みがあります。

内揚げ 0㎝



※素人検品の為、多少の誤差がある場合がございます。



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#mumu小紋



☆発送☆

コンパクトに梱包して簡易包装にて発送させて頂きます。

北海道、沖縄、一部の地域はメルカリ便にて対応させて頂きます。



土日祝は基本的には発送をお休みさせて頂いています。御了承の程よろしくお願い致します>⁠.⁠<



撮影時の光の加減で実物と色味が違うことがありますがあらかじめご了承ください。

中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

気持ちの良いお取引きを心掛けております。

よろしくお願い致します^^*





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裄68

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正絹

単衣

広衿

RK-2592