『小紋 可愛い 花模様 裄68 着物 正絹 単衣 広衿 RK-2592【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 14時 37分に出品され04月25日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
着物 紬 伝統工芸士 岡田勇 正絹 袷
¥ 9360
元値98000円 袋帯 着物 高級 洒落帯 礼装 生絹
¥ 9360
袋帯 中古 リサイクル 正絹 全通 龍村平蔵 A1033-15
¥ 13000
名古屋帯 花柄（椿）赤 白 黄色
¥ 8853
豪華 留袖、袋帯セット
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¥ 12500
浴衣 有松鳴海絞り 流水 扇 鹿の子 ネイビー系 着物 062w d
¥ 13962
袋帯 美しい華柄模様 菊 牡丹 桐 紅葉 金銀糸 金色 O-4147
¥ 12900
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 流線 黄色 ピンク 着物 065w d
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¥ 10062
一越縮緬・色留袖、一つ紋、青丹色地、正倉院裂取風柄、共八掛、未使用、正絹、Ｊ83
¥ 5499999
名古屋帯 なごや帯 中古 リサイクル 正絹 永田萌 落款 A1026-6
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5508◆アンティーク着物サーモンピンク薔薇牡丹手刺繍錦紗縮緬大正浪漫逸品裾模様
¥ 9880
本場大島紬 正絹 着物 森林柄 濃いグレー kimono A-0182
¥ 9968
♦︎豪華絢爛♦︎大輪の牡丹柄♦︎モノトーン振袖一式♦︎フルオーダー♦︎西陣織新品お仕立て付
¥ 5499999
訪問着 2尺袖としても 正絹 友禅 暈し染め 流水に四季草花 袴 卒業式
¥ 7488
Y1540◇新品 正絹 仕付け糸付 手縫い仕立て 色無地 着物
¥ 9685
未着用 袋帯 鱗 唐花 荒磯 鹿の子 着物 075w d
¥ 10452
落札価格7644円
768 入札履歴
終了
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