『廃盤希少品✨ スワロフスキー ロッキング クリスマスツリー 緑 クリスタル 箱付【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 10時 33分に出品され04月08日 10時 33分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド名》

SWAROVSKI スワロフスキー



種別》

オブジェ 置物

ロッキング クリスマスツリー（グリーン）



サイズ》

横：2.7cm 高さ：4cm

※多少の誤差がある場合があります。



カラー：グリーン 緑

付属品：専用箱





【商品詳細】

参考ネット価格44,000円

廃盤になってしまった人気のデザインツリーオブジェ。

ペリドットシルバーシェイド・クリスタルを使用したかわいらしいクリスマスツリーです。

小さなクリスタルの星や玉で飾られています。

手で触れると静かに揺れます。



状態はとても良く大きな傷など見当たりません。

新品ではないため状態確認・ご了承の上ご購入をお願いいたします。



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※当Shopの商品は県公安委員会の許可証の元、業者オークション・大手リユース企業にて正規ブランド品として鑑定いただいた後、購入及び買い付けしたものです。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スワロフスキー