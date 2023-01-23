『正絹 袋帯 六通柄 西陣洛陽織物謹製 菱花 大雪輪図案 薄黄色地 極上 逸品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 00分に出品され04月05日 18時 00分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
はせこ様専用 4.6 松阪木綿 反物 みいと織 正あい染め
¥ 12350
D205 振袖 花模様 白地 正絹 着物 袷 美品
¥ 9360
付下げ＊袷着物 綸子 刺繍 吉祥 宝尽くし ベージュ 正絹 外出着＊8SC1
¥ 10855
南風原花織 ロートン織 半幅帯 手織り 丸正織物 新品 未使用 タグ付き
¥ 21450
七五三着物セット一式（７才女子）箱なし
¥ 12500
【美品 正絹お振袖 7点フルセット Mサイズ モカブラウン 豪華】
¥ 28560
パールとラメ付き重ね衿 レアレースの半衿と帯揚げ 豪華レースの帯飾り お飾り4点
¥ 11950
和装バッグ 利休バッグ 金蘭織物 入卒式 結婚式 お茶席 43
¥ 9204
単衣 付下げ 乱菊の花模様 暈し染 橙色 ガード加工 KK-1710
¥ 9126
173 袋帯 20枚セット おまとめ売り リメイク バッグ等に
¥ 11050
SO-476 名古屋帯 総柄 正絹 多色立涌文様 美品
¥ 8424
袋帯 六通 引箔 道長取 花唐草 24M721f
¥ 10140
本場大島紬 泥大島 雪取り カタス 袷 バチ衿 紬 裄64.5 丈156 袖47
¥ 9048
振袖袷比翼仕立昭和アンティーク品
¥ 10764
《未使用品■スリーシーズン名古屋帯『千地泰弘』松葉仕立て◆正絹着物◆NB3-2》
¥ 14500
【新品未使用】撫松庵 着物&帯セット
¥ 15000
SG9 山岡古都作 落款有り「柚子」希少一点物 名古屋帯 正絹 美品
¥ 113400
激レア未着用 ロング丈 縞銘仙 アンティーク着物
¥ 14000
落札価格11500円
739 入札履歴
終了
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