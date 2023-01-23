『正絹 袋帯 六通柄 西陣洛陽織物謹製 菱花 大雪輪図案 薄黄色地 極上 逸品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 00分に出品され04月05日 18時 00分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 六通柄 西陣洛陽織物謹製 菱花 大雪輪図案 薄黄色地 極上 逸品 正絹 袋帯です。



質の高い美しい帯地に 菱花地紋 大雪輪図案が映えた 洛陽織物謹製 逸品にございます。



未使用に近いお品

保管臭ありません



長さ 4m 38cm

幅 30.6cm





#colon袋帯



80サイズでの発送にございます。



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カラー...イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹

袋帯

六通柄

西陣洛陽織物謹製

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逸品