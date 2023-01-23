『ミスターカートゥーン ボーンレイズド 東京ツアー ホーム ガール Tシャツ 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 04時 30分に出品され03月24日 04時 30分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▽詳細



○メーカー：Mister Cartoon（ミスター カートゥーン） x BORN X RAISED（ボーンアンドレイズド）

○商品名：HOMEGIRL ROCKER TEE

○カラー：BLACK（ブラック）

○商品状態：新品・未使用品



※PC・撮影環境により画像と実物の色が多少違う事もありますが、ご了承下さい。





▽説明



「Mr Cartoon」と「BORN & RAISED（ボーンレイズド）」がコラボした"TOKYO TOUR 2024（東京ツアー）"コレクション。



ブラックカラーをベースに、フロント・バックにミスターカートゥーン氏がデザインしたスプレーするヤンチャな女性と四輪駆動車"スズキ・サムライ（日本名：ジムニー）"のアートワーク、コラボロゴがスクリーンプリントされたデザインTシャツ。



"BORN X RAISED"の海外ストアから直接入荷致しました！



その他、詳しくは製造元のHP等をご閲覧下さい。





▼取引について



★即決価格での購入をお願いしております。

★希望サイズに関しては、購入前にコメントいただければ在庫確認いたします。

★値下げ交渉・取り置き・専用ページ等の対応は行っておりませんのでご了承ください。

★上記に関わるコメントに対しては、一切ご返答致しませんのでご了承ください。





▽注意事項



☆コメント無し・即購入OKですが、購入後の質問や値下げ等はご遠慮ください。

☆未開封ですが汚れ・シミ・糸くず・ほつれ等ある場合がございますので、ご了承の上でご購入ください。

☆イメージと違う、購入後の傷・サイズが合わない・汚れ等のトラブルはできる限り避けたいので、購入前にコメントください。

☆完璧な新品が必要な方や細かい事を気になさる方のご購入はご遠慮ください。





出品一覧#suechan



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黒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ミスターカートゥーン

ボーンレイズド

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