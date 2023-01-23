『BIGOTRE ビゴター HANDY BREAD / BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 53分に出品され03月31日 16時 53分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BIGOTRE ビゴター HANDY BREAD / BLACK



2023年に購入、ワンシーズン(週1〜2回)ほど使用しました。

スレ・キズ等は見受けられませんでしたが、中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

希望価格でのお値下げは購入される方がほとんどいないので対応しません。

何かありましたらコメントにてご連絡ください。

よろしくお願いします。



縦16cm

横21cm

マチ8cm





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BIGOTRE

ビゴター HANDY

BREAD

/

BLACK