『コムデギャルソン レイヤードシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 51分に出品され03月21日 21時 51分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンのレイヤードシャツになります。異なる織り方のシャツが2重になっているため、色々な着方を楽しめるかと思います。単調になりやすい夏にアクセントを加える、とっておきの一着です。



肩幅 46

身幅 49

着丈 75

カラー···ホワイト

柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソン レイヤードシャツ