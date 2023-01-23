『ベアキャニスター ベアボルト 熊缶 Bearvalut JMT PCT 登山 山【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 21分に出品され04月20日 12時 21分に終了予定です。即決価格は11,764円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベアキャニスター ベアボルト 425

Bear vault 熊缶



クマから食料を守るためだけでなく、クマがヒトの食料の味を覚えてしまわないため、クマを守るという目的も強い食料保管キャニスター。

食料保管だけでなく、イスとして、テーブルとしても活用できるハイキングマルチツール。



JMT ジョンミューアトレイルで使用しました。

一泊二日ほどのハイキングやキャンプが公式の推奨で人によって食べる量が違いますが、自分は食材を細かくしてziplockに入れ替えて五日分入れてプラスその日食べるご飯をバックに入れて六日分をJMTで持ち運びました。

画像は四日分ぐらいの容量です。



500を持っているハイカーが多いですが、かなり重く嵩張るのでハイキングがかなり大変になります。UL ウルトラライトなハイカーは425か450を持ってる人が多かったです。

実際に自分は六日分の食料が重さ的にも持ち運べる限界だと思います。



底に傷や擦れがありますが、使用には全く影響ありません。

シールや説明書付き

個体差があり物によっては開かない個体もある為REIの店舗で実際に開け閉めして購入しました。



日本だと長野の上高地や北海道のトムラウシの登山で使用すると有効だと思います。

ヒグマやタカ、オオカミにも有効です。



仕様



重量

BV425-sprint：約800g



容量

BV425-sprint：5L



寸法

BV425-sprint：直径22cm＊高15cm

開口部18cm



推奨対応日数

公式 BV425-sprint：1-2日程度

実質 3-5日程度



素材

ポリカーボネート製



用途・目的···キャンプ・ピクニック



用途・目的···キャンプ・ピクニック,登山・クライミング



素材···メラミン・プラスチック 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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バーベキュー・調理用品 タグ ベアキャニスター ベアボルト 熊缶 Bearvalut

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