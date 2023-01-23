『daiwa pier39 TECH NEW ANGLERS SHIRTS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 58分に出品され04月21日 13時 58分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【送料込み 最終値下げです。】



サイズ表記は5枚目を参照して下さい。

1度着用したのみです。

素人保管の為、ご理解いただける方は

よろしくお願いします。







カラー···ホワイト



カラー···ベージュ



柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ daiwa

pier39

TECH

NEW

ANGLERS

SHIRTS