『極美品 近年モデル TATRAS タトラス BELBO ベルボ ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 26分に出品され03月08日 11時 26分に終了予定です。即決価格は24,888円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アイテム名

美品✨



タトラス TATRAS

BELBO ベルボ

01 ダウンジャケット

レッド 赤 高年式 20年製

フード取り外し可能



型番

MTA20A4562



〇素材

ナイロン100%

ダウン90%

フェザー10%



サイズ 1

着用感はMくらい

サイズ（センチ相当）

肩幅→42

身幅→48

袖丈→60

着丈→60



素人採寸にで多少の誤差はご了承下さい。

1度か2度ほどしか着用しておりませんので、キズやスレや目立つ汚れなどはございませんが、クリーニング済みです。



- 色: 赤

- 素材: ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

近年モデル

TATRAS

タトラス

BELBO

ベルボ

ダウンジャケット