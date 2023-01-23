『AirPods 第4世代 左耳 エアーポッズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 02分に出品され03月30日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧頂き、ありがとうございます。



AirPod 第4世代の左耳です。



ノイキャンがついていないモデルになります。



Apple国内正規品。



試着程度で、新品同様です。



確実正規品ですので、ご安心してご購入下さいませ。



動作確認済。機能的な面含めて、正常に作動します。



また、バッテリー劣化も感じられませんので、まだまだご使用頂けると思います。



左のみの単品での出品になります。



ペアリングができる方、お願い致します。



興味ある方、どうぞ宜しくお願い致します。



その他特徴···左耳のみ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル