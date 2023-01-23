『レアMacPro2019付属Black&Silver MagicKeyboard【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 00時 53分に出品され05月04日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レアMacPro2019付属Black&Silver MagicKeyboard





MacPro2019に付属のBlack & Silver 純正MagicKeyboardテンキー付です。



MacPro2019専用の配色となっており

ボディーはシルバー、キートップはブラックというオリジナルカラー配色です。

単品購入もできません。



ケーブルは付属しておりませんのでお客さまでご用意ください。



開封しましたが、使いなれたキーボードを使用したく保管しておりました。





⚠️

即日発送いたします

喫煙者はいません X







◎配送の際は、商品をプチプチで包み、らくらくメルカリ便のネコポスにて発送致します。







◎その他、注意点：

あくまで中古品の為、神経質な方や完璧品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮下さい。













接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



シリーズ名···Magic Keyboard



配列···英語



キーボード配列···英語 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル