『ショルダーバック ポロラルフローレン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 06分に出品され04月11日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回の使用で傷や汚れは少ないと思います。

ハワイのデューティーフリーショップで購入しました。

写真をアップしましたが、金属の部分が少し錆びておりますのでご了承下さい。

サイズはタテ×ヨコ×奥行きが、20×17×9です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ショルダーバック ポロラルフローレン