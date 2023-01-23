『stussy sweater【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 23時 53分に出品され03月31日 23時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stussyのセーターです。サイズはS、素人採寸ですが、着丈62.身幅52です。

目立つ汚れ等はございませんが、使用感ありです。

返品等は受け付けません。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ stussy

sweater