『RATS EMBROIDERY CAP WAY OF LIFE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 00時 47分に出品され04月28日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RATS EMBROIDERY CAP "WAY OF LIFE"



カラー NAVY x PEARL BLUE



サイズ Free



新品未使用品



アクリルウール混素材のYUPOONG 6089のボディーを使用したエンブロイダリーキャップ。フロントパネルにWAY OF LIFEの刺繍。内側にブランドネーム。後部にスナップバックが付属し、サイズ調整が可能。



No : 24SPA-0102



Fabric：Acrylic 80% Wool 20% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ RATS



EMBROIDERY

CAP

WAY

OF

LIFE