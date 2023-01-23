『ヨウジヤマモト プールオム オーバーTシャツ 水色 ラメ 半袖 カットソー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 15分に出品され05月05日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハイゲージで網目横に細かくラメがはいっているので、角度によってキラキラしますが、真っ正面からはあまりわからない感じです。

レーヨン素材なのでサラサラした手触りで、ギラギラしたラメ感はなく、上品な光具合です。

ほとんど着用しておりませんが、天然石鹸でクリーニング済みです。



Mサイズとの表記ですがかなり大きめです。

女性ならTシャツワンピースとしても着れると思います。



カラー...水色、アイスブルー、ラメ

袖丈...半袖

素材…レーヨン60% ポリエステル27% ナイロン10% ポリウレタン3%

床置き採寸

肩幅...50cm

身幅...58cm

袖丈...25cm

着丈...80cm





#レディース #ユニセックス #オーバーTシャツ #クリーニング済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヨウジヤマモト プールオム オーバーTシャツ 水色 ラメ 半袖 カットソー